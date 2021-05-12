Названа самая популярная пластическая операция во время пандемии коронавируса

Медицинские работники назвали самую популярную пластическую операцию в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает HypeBae со ссылкой на исследование Американского общества пластических хирургов (ASPS).

Специалисты организации, в которую входит почти восемь тысяч медиков, опубликовали ежегодный отчет о главных тенденциях в пластической хирургии. Согласно документу, в 2020 году чаще всего пациенты обращались к врачам за ринопластикой. При этом второе и третье место в рейтинге самых востребованных процедур заняли пластика век и подтяжка лица.

По информации издания, некоторые врачи связывают популярность ринопластики с так называемым «эффектом Zoom» — явлением, при котором люди начинают больше обращать внимание на изъяны своей внешности из-за частых видеоконференций и звонков.

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Вдобавок отмечается, что в 2020 году хирурги больше рекламировали результаты своей работы в социальных сетях, из-за чего вырос спрос на подобные операции. Так, например, хештег #nosejobcheck («проверка ринопластики») в TikTok набрал более 1,5 миллиарда просмотров.

Помимо этого эксперты обратили внимание на то, что приток пациентов увеличился после начала вакцинации от коронавируса, так как в связи с этим государство ослабило карантинные ограничения.

В августе прошлого года врач назвала предпочтения россиянок в пластических операциях. Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник рассказала, что на прием к доктору пациентки приходили с желанием добиться естественных и женственных форм, в частности широких бедер, тонкой талии и круглых ягодиц.