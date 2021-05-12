Депутат-абориген разозлился, спел и исполнил ритуальный танец в парламенте

Депутат-абориген Равири Вайтити, заседающий в парламенте Новой Зеландии в качестве сопредседателя одной из политических партий, разозлился на других политиков и выразил это традиционным для индейцев маори образом: спел и исполнил движения из ритуального танца хака. Об этом сообщает RNZ.

Вайтити разгневался в ходе обсуждения проекта льготного здравоохранения для коренного населения. Он выразил негодование по поводу того, что его коллега по парламенту высказывалась по этому вопросу, не будучи представителем аборигенов: по его мнению, такое поведение — проявление расизма и оскорбление коренного населения.

Когда председатель парламента выключил микрофон из-за его чрезмерно эмоционального выступления, Вайтити спел ритуальную песню и исполнил движения из танца маори. После этого его попросили удалиться из зала.

В феврале политик, лицо и тело которого полностью покрыты традиционными татуировками, уже оказывался в центре скандала: его попросили удалиться из зала заседания из-за того, что он пришел без галстука. Вайтити отказался носить галстук — вместо него он носит положенную для мужчин-маори брошь, и назвал его «колониальной удавкой». Позже из требований по форме одежды для депутатов убрали требование носить галстук.