В правительстве Новой Зеландии появились гей и женщина с тату на лице

В новом правительстве Новой Зеландии появились гей и женщина с тату на лице. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что премьер Джасинда Ардерн назвала сформированный кабинет министров «невероятно разнообразным». Так, первая женщина-министр иностранных дел Нанайя Махута (Nanaia Mahuta) имеет Та-моко — татуировку на подбородке, традиционную для народа маори. Кроме того, вице-премьером стал Грант Робертсон (Grant Robertson) — первый открытый гей, занявший эту должность.

На выборах, которые прошли 17 октября, Лейбористская партия во главе с Ардерн одержала убедительную победу, набрав 49 процентов голосов. Это первый случай с 1996 года, когда партия получила достаточно мест для управления в одиночку.

Ранее сообщалось, что в рекламе выборов в Новой Зеландии показали «укравшего голоса» россиянина. Кампания Every Kiwi Vote Counts («Каждый голос киви важен») была направлена на то, чтобы призвать граждан Новой Зеландии, живущих в других странах, голосовать на парламентских выборах. В рекламном ролике россиянин по имени Виктор пообещал вмешаться в выборы, если в них не «вмешаются» граждане страны.

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