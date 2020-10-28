В рекламе выборов в Новой Зеландии показали «укравшего голоса» россиянина. Видео опубликовано на YouTube.

Кампания Every Kiwi Vote Counts («Каждый голос киви важен») была направлена на то, чтобы призвать граждан Новой Зеландии, живущих в других странах, голосовать на парламентских выборах. В рекламном ролике россиянин по имени Виктор пообещал вмешаться в выборы, если в них не «вмешаются» граждане страны.

Издание «Новое время» отмечает, что призыв Every Kiwi Vote Counts сработал, и явку удалось повысить. Так, на выборах в 2017-м она составила 79,8 процента, в то время как в 2020-м — 82,5 процента.

«Чтобы побороть инертность новозеландцев за границей, мы использовали провокационный прием, заявив, что другие страны — например, Россия — более активно влияют на национальные выборы (...). Демократия работает только в том случае, если мы принимаем в ней участие», — рассказала автор кампании Трейси Ли.

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