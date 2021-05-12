Семья расчищала дом после смерти отца и нашла человеческий скелет

Семья из американского города Каско, штат Мэн, расчищала дом умершего отца и нашла человеческий скелет. Об этом сообщает сайт телеканала ABC News.

В субботу, 8 мая, в полицию обратился человек, который сообщил, что нашел скелет в надворной постройке дома. Звонивший уточнил, что недвижимость принадлежала его недавно умершему отцу — 82-летнему Дугласу Скотту (Douglas Scott). Американец пояснил, что семья занималась уборкой дома после смерти Скотта.

В полиции не уточнили, как долго останки могли находиться в доме.

Утром в субботу, 9 мая, офис главного судебно-медицинского эксперта начал изучение останков. Дополнительные обследования будут проведены в ближайшие недели.

Полиция штата начала расследование обстоятельств, при которых был обнаружен скелет. Полицейские считают, что находка не представляет опасности для общественности.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэриленд в купленном на аукционе доме нашли труп предыдущего жильца. Дом был приобретен на торгах по реализации имущества банкротов.