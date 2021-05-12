Эксперт раскрыл правду о вреде мочалок

Дерматолог раскрыл правду о вреде мочалок и удивил пользователей сети. Соответствующее видео появилось в его TikTok.

Специалист по имени Чарльз (Charles) с никнеймом drcharlesmd1 регулярно делится на своей странице различными лайфхаками по уходу за собой. Например, в одном из видео мужчина объяснил, почему стоит отказаться от использования мочалок во время душа.

Сперва эксперт показал на камеру упаковку обычных мочалок и подчеркнул, что этот предмет гигиены — рассадник бактерий. Затем он призвал избегать небольших жестких губок, поскольку они могут повредить кожу, оставив на ней мелкие трещины. Чарльз заснял черную тканевую мочалку и отметил, что с нее почти невозможно удалить скопившуюся грязь.

Публикация стала вирусной и набрала 1,8 миллиона просмотров и 188 тысяч лайков. Пользователи сети оценили рекомендации специалиста в комментариях. «Я знал! Не зря я моюсь руками», «Во время душа я использую специальные перчатки», «Никогда не пользовалась ни одной из таких мочалок и не собираюсь», — высказывались они.

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