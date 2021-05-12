Женщина купила утягивающее белье бренда Ким Кардашьян и вызвала споры в сети

Женщина купила корректирующее фигуру белье бренда Skims, принадлежащего бизнесвумен Ким Кардашьян, и вызвала споры в сети. На ролик, появившийся в ее TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

Пользовательница сети с никнеймом @imahustlerbaby разместила видео, в котором она распаковывает утягивающее боди бежевого цвета из коробки. По словам блогерши, она приобрела на сайте белье марки размер XL, однако на размещенных кадрах видно, что оно выглядит как детская вещь.

«Ким, что это вообще такое?» — подписала она пост, набравший больше 12 миллионов просмотров. Зрители неоднозначно отреагировали на публикацию @imahustlerbaby. Так, одни принялись писать шуточные комментарии под роликом: «Когда заказала кофту из Китая», «Такое чувство, что Ким перепутала твое боди с одеждой для дочери Кайли Дженнер Сторми», «Я в шоке, это выглядит как XS».

В то же время другие юзеры обругали блогершу и порекомендовали ей сначала примерить корректирующее белье, прежде чем критиковать Кардашьян в TikTok. «Это утягивающее боди — оно и должно быть таким маленьким», «Неужели ты не знаешь, что оно растянется по твоему телу?», «Ты глупая? Это же корректирующее белье! Оно и не должно быть огромным», — высказывались они.

Ранее в феврале женщина купила утягивающее белье Ким Кардашьян и рассмеялась во время примерки. Жительница США Адрия Барич (Adria Barich) приобрела трусы в тон кожи за 32 доллара (2371 рубль). Автор видео объяснила, что белье марки оказалось чересчур маленьким и вместо того, чтобы скрыть недостатки ее фигуры, только подчеркнуло все изъяны.