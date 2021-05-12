Странная манера речи российского губернатора удивила местных жителей

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин удивил местных жителей странной манерой речи на открытии арт-объекта. Видеозапись его выступления опубликовало агентство URA.RU в своем Telergam-канале.

На записи слышно, что Хорохордин говорит медленно и тихо, иногда заикаясь.

«Этот арт-объект посвящен 265-летию вхождения алтайского народа в российское государство. Мне все время так нравится это слово "алтайского народа в российское государство". Мы не говорим о каких-то других словах, а именно так. Гордость что ли у меня. Гордость, надеюсь, у вас тоже. Я вас всех поздравляю с этим событием. Еще немного, немало, вернее, скажут слов по этому поводу. Я всех поздравляю», — сказал он.

Как пишет агентство, зрители предположили, что во время выступления Хорохордин был нетрезв, однако в его окружении объяснили произошедшее «плотным ежедневным графиком», связанным с «обострением паводковой ситуации».