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Выбросившего мусор на дорогу российского депутата исключили из партии

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В Приморье президиум регионального политсовета «Единой России» исключил из партии руководителя международного партийного краевого центра Игоря Хрущева за то, что он выкинул мусор на дорогу. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

В соцсетях и СМИ распространилась видеозапись с камеры видеорегистратора. На ней мужчина в маске достает из припаркованного на обочине Mercedes пустую канистру из-под масла, выкидывает ее и уезжает. В соцсетях писали, что это Хрущев.

В партии подтвердили, что речь идет о депутате, и отметили, что запись была сделана в начале марта. «Его поступок спровоцировал волну возмущения и критики со стороны общественности, но никаких объяснений своим действиям виновник происшествия не дал», — говорится в сообщении.

Как заявил секретарь Приморского регионального отделения «Единой России», губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поступок Хрущева дискредитирует партию и проект «Чистая страна», который она реализует в регионе.

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