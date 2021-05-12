Из жизни
 
Последние новости
Тетя устроившего стрельбу в казанской школе рассказала о его увлечениях
Мэр израильского Лода утратил контроль над городом и попросил ввести войска
Раскрыт лучший способ приготовления мяса
Фитнес-тренер стала вебкам-моделью в 46 лет, разбогатела и обрела любовь
ХАМАС выпустило еще сотню ракет по Израилю
Посольство России поблагодарило американцев за поддержку после стрельбы в Казани
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
Перехват ракет «Железным куполом» в небе над Израилем сняли на видео
Омбудсмен рассказала о семье устроившего стрельбу в казанской школе
Новости партнеров
Прослушать новость

Невеста перенесла свадьбу ради умирающей матери

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Caren Firouz / Reuters

Жительница английского города Лидс перенесла свадьбу ради умирающей матери. Своей историей она поделилась с Mirror.

36-летняя Лиза Беннетт (Lisa Bennett) должна была выйти замуж в августе 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 свадьбу перенесли на год. Однако уже в сентябре невеста узнала, что у ее матери Джеки Амор (Jacqui Amor) обнаружили три неоперабельные опухоли мозга. Врачи спрогнозировали, что пациентка не проживет и года.

Тогда Беннетт решила срочно перенести свадьбу на более близкую дату. Женщина добилась перевода матери в дом престарелых в Лидсе, и отменила все дела, чтобы устроить торжество как можно скорее.

Лиза рассказала свою историю в соцсетях, и тут же получила предложения помощи от десятков человек. В итоге сообщество помогло бесплатно устроить свадьбу 12 марта в крикетном клубе через дорогу от дома престарелых, где находилась Джеки.

«Это было невероятно! Я была растрогана до слез вниманием, которое люди проявили к нашей семье», — вспоминала Беннетт.

На церемонии присутствовал отец Лизы и ее шестеро детей, которые не видели бабушку с момента постановки диагноза. «Возможно, это был последний раз, когда вся наша семья собралась вместе», — сказала британка.

Ранее сообщалось, что в шотландском Армадейл умирающий от рака отец посетил свадьбу своей дочери. Перед мероприятием мужчине стало лучше, и он смог на инвалидной коляске проехать вместе с Эммой и ее женихом к алтарю.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman brings wedding forward so terminally ill mum can see her get married
Смертельно больная мать исполнила последнее желание и пришла на свадьбу сына
Жених и невеста сыграли свадьбу в хосписе на глазах умирающей бабушки
Умирающий отец исполнил последнее желание и отвел дочь к алтарю
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0124 марта
Джени Хейнс

«Мы не боялись»

В голове у маленькой девочки появились две тысячи личностей. Как они помогли ей выжить?
23:25 1 мая

Четырехлетняя девочка назвала все химические элементы и установила рекорд мира

12:00 1 мая

Очевидцы описали встречу с «чупакаброй» на улицах города

03:29 1 мая

Диетолог назвала безопасное для здоровья количество яиц на Пасху

Из жизни00:0514 марта
Бостон Корбетт

«Всемогущий Бог направил меня»

Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
22:3130 апреля

Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка

20:2330 апреля

Пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку с людьми и напал на мужчину

19:0230 апреля

Невеста приняла роды теленка на собственной свадьбе

Из жизни00:0111 марта
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)

Девушка с идеальной улыбкой

Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
18:1230 апреля

Кладоискатели нашли сведения о тайнике с 10 тоннами золота нацистов

17:2530 апреля

Кошка вернулась к хозяевам спустя 13 лет после пропажи

15:4730 апреля

Кабаны довели супругов до развода

Россия
Стало известно о крайне тяжелом состоянии шести учеников казанской школы
«Мы не любим, когда нас бьют»
Войны XX века стали испытанием для России. Почему россияне хотят их «повторить»?
Путин отдал поручения после стрельбы в казанской школе
«Там хорошо живут в коттеджах, а тут — в шалаше»
Существует ли «российская мечта» и чем она отличается от американской?
В Госдуме захотели вернуть смертную казнь после стрельбы в Казани
«Бизнесмены и депутаты бывают довольно часто»
Россияне полюбили БДСМ. Почему им так нравятся унижения за большие деньги?
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе
Все материалы
Мир
Российский МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем
США выразили соболезнования семьям погибших в Казани
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Турция вызвалась помочь Татарстану после стрельбы в школе в Казани
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
Поляк-беженец прорыл 20-метровый тоннель под лагерем ради побега
«Нам приказали стрелять в родных»
Уличные бои, похищения и расстрелы — что происходит в Мьянме после переворота?
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Руководителей «Газпрома» начнут оценивать по-новому
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
Россияне оставили свои пенсии без изменений
«Роковой год для нефти»
 
«Зеленая» экономика установила рекорд
Американцы перестали жить в кредит
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Все материалы
Силовые структуры
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Избивший Панарина хоккеист объяснился
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
Россиян предупредили об опасности туризма в одну страну
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Спасатели обнаружили разбившийся на Камчатке вертолет
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
Кипр изменил правила въезда для туристов
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке
Все материалы
Из жизни
Охранник собирался на первое свидание и разбогател на 26 миллионов рублей
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Невеста попросила подругу обрезать волосы ради свадебных фотографий
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Ученые нашли связь между стрессом у родителей и лишним весом у детей
72 дня в вечности
49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
Перечислены породы собак с самым крепким здоровьем
Все материалы
Kia подняла цены на автомобили в России пятый раз за год
Дорогие автомобили в обличье дешевых
Видео на «Моторе» про самый странный тюнинг на свете
Владельцы Honda Accord массово жалуются на «рулевую аномалию»
Внедорожники, о которых вы не слышали
Инопланетный суперкар восьмидесятых и неизвестная Mazda
Ford раскрыл имя и дату премьеры электрического F-150
Когда Ferrari — это скучно: автомобили для адреналиновых маньяков
Одноместная «формула» и суперкар с русским названием
Первый универсал Genesis раскрыли на фотографиях
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы