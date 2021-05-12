Невеста перенесла свадьбу ради умирающей матери

Жительница английского города Лидс перенесла свадьбу ради умирающей матери. Своей историей она поделилась с Mirror.

36-летняя Лиза Беннетт (Lisa Bennett) должна была выйти замуж в августе 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 свадьбу перенесли на год. Однако уже в сентябре невеста узнала, что у ее матери Джеки Амор (Jacqui Amor) обнаружили три неоперабельные опухоли мозга. Врачи спрогнозировали, что пациентка не проживет и года.

Тогда Беннетт решила срочно перенести свадьбу на более близкую дату. Женщина добилась перевода матери в дом престарелых в Лидсе, и отменила все дела, чтобы устроить торжество как можно скорее.

Лиза рассказала свою историю в соцсетях, и тут же получила предложения помощи от десятков человек. В итоге сообщество помогло бесплатно устроить свадьбу 12 марта в крикетном клубе через дорогу от дома престарелых, где находилась Джеки.

«Это было невероятно! Я была растрогана до слез вниманием, которое люди проявили к нашей семье», — вспоминала Беннетт.

На церемонии присутствовал отец Лизы и ее шестеро детей, которые не видели бабушку с момента постановки диагноза. «Возможно, это был последний раз, когда вся наша семья собралась вместе», — сказала британка.

Ранее сообщалось, что в шотландском Армадейл умирающий от рака отец посетил свадьбу своей дочери. Перед мероприятием мужчине стало лучше, и он смог на инвалидной коляске проехать вместе с Эммой и ее женихом к алтарю.