Плюс-сайз-модель побрилась на камеру в купальнике и восхитила фанатов

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в рекламной кампании производителя средств для депиляции Flamingo в откровенном образе и восхитила фанатов. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

33-летняя манекенщица побрилась на камеру с мокрыми волосами в купальнике бежевого цвета марки Andie. Знаменитость запечатлели во время купания в ванной. Помимо этого, Грэм также удалила волосы с ног с помощью восковых полосок в голубом бикини того же бренда.

В описании к публикации активистка бодипозитива отметила, что создала собственную бритву совместно с компанией Flamingo. Автором ролика выступила видеограф Караз (Caraz), стилистом стал Стивен Ла Фуэнте (Steven La Fuente), а визажистом — Кайл Тетер (Kale Teter).

Подписчиков Грэм порадовала ее публикация, которая набрала более миллиона просмотров, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Вау, мне нравится все в этом видео», «Какая у тебя крутая энергетика!», «Так круто, что кто-то наконец-то показал, как на самом деле бреются женщины», «Ты прекрасна», — высказывались фанаты.

Ранее, в марте, небритые подмышки Эшли Грэм на снимке в мини-платье вызвали споры в сети. Она попозировала в голубом трикотажном мини-платье, показав волосы на подмышках. Одни пользователи обругали ее внешний вид, а другие, напротив, похвалили звезду за демонстрацию естественной красоты.