Фигура плюс-сайз-модели на фото в нижнем белье вызвала негодование в сети

Фигура популярной американской плюс-сайз-модели и активистки бодипозитива Эшли Грэм на фото в нижнем белье вызвала негодование в сети. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-сторис.

На размещенном кадре 32-летняя знаменитость позирует в разноцветном спортивном топе бренда Enell стоимостью 56 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей) и розовых полупрозрачных трусах. Также на ней темно-серая футболка и черные легинсы, которые женщина спустила до колен, чтобы продемонстрировать белье. «Когда бюстгальтер и трусы подходят друг другу», — подписала она пост.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Грэм. «Пожалуйста, прекрати это», «Это просто омерзительно. Тебе что, не хватает внимания?», «Боже, ну и зачем? Никто не хочет на это смотреть. Ты выглядишь ужасно», «Ты отбила мне весь аппетит, теперь я не позавтракаю», «Однажды твоему ребенку станет очень стыдно за тебя», — писали они в комментариях под соответствующим постов на Daily Mail.

В марте Эшли Грэм призналась в отказе от нижнего белья и штанов во время пандемии. По ее словам, раньше ей нравилось каждый день примерять новые образы, несмотря на беременность. Однако после рождения сына Айзека (Isaac) Грэм задумалась о комфорте и функциональности одежды, а также отказалась от нижнего белья. Так, она полюбила носить рубашки оверсайз и спортивные костюмы разных цветов.