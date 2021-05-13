Учеников российской школы отправили по домам после сигнала о возможной ЧС

Учеников школы №27 Благовещенска отправили по домам после сигнала о возможной чрезвычайной ситуации, идет проверка учебного заведения. Об этом сообщил сообщил мэр российского города Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

«В 27-й школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идет проверка, все службы уже работают», — написал градоначальник. Он подчеркнул, что речь идет только о названной школе, ситуация полностью под контролем. Имамеев призвал избегать спекуляций по этой теме.

Как стало известно местному изданию «Амурская правда», правоохранители подняли тревогу из-за сообщений в социальных сетях. 17-летний подросток в комментариях к видео об инциденте в Казани написал: «Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое». Его уже задержали. Следователям он пояснил, что «просто пошутил». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром 11 мая 19-летний выпускник казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. В результате ЧП погибли семь детей и две учительницы, пострадали минимум 20 человек. Молодой человек уже признался в совершении массового убийства. Суд арестовал его на два месяца.