Экономике России пообещали неизбежный рост

Экономике России в ближайшее время практически обеспечен умеренный рост. Такой сценарий при отсутствии внезапных «макроэкономических шоков» пообещали аналитики в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе».
Авторы исследования отмечают, что в апреле практически все компоненты сводного опережающего индекса (СОИ), которым оценивают реальное положение дел в экономике, выросли. Сам СОИ достиг рекордного значения c 2008 года — 23 процентов.
По данным опросов предпринимателей, количество новых заказов на производство продукции стабильно увеличивается. Экономика России восстановится после пандемийного спада уже в ближайшие месяцы, заключили аналитики.
«Если неожиданно не прилетит "черный лебедь", сценарий выхода на траекторию умеренного роста представляется едва ли не единственно возможным для российской экономики», — отметили эксперты ВШЭ. При этом и предприниматели, и простые россияне объективно оценивают риски при наступлении третьей волны COVID-19, добавляют исследователи.
Восстановление российского бизнес-сектора неразрывно связано с ситуацией в мире. В начале апреля Международный валютный фонд (МВФ) дал свой прогноз на оздоровление мировой экономики — даже при самом положительном раскладе его не стоит ждать ранее 2022 года.