Песков отреагировал на новые сообщения об отеле в Геленджике

В Кремле считают ерундой новые сообщения о строительстве отеля в Геленджике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что глава государства не имеет никакого отношения к этому зданию, сообщает «Интерфакс».

«Что бы там ни было, это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к [Владимиру] Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», — отреагировал он на просьбу журналистов прокомментировать новые материалы СМИ.

В начале февраля Песков заявил, что не знает, посещал ли Путин объект в Геленджике. «Но, с другой стороны, президент стройкой не занимается, он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов», — объяснил он.

Бенефициаром проекта в Геленджике в конце января объявил себя российский миллиардер Аркадий Ротенберг. По его словам, объект достаточно сложный, и у него было много кредиторов. «Мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», — рассказал он. По словам бизнесмена, в здании большое количество комнат, потому что объект планируется как апарт-отель.