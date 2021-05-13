Перечислены города России с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Самые большие зарплаты в мае предлагают своим сотрудникам работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Такие российские города перечислены в исследовании SuperJob, пишет РБК.

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Среди самых высокооплачиваемых вакансий больше всего предложений для программистов и разработчиков. Эксперты отмечают, что вырос спрос на руководителей и специалистов из сферы продаж, которые теперь могут претендовать на более высокую зарплату.

В Воронеже и Нижнем Новгороде вакансии для медиков возглавляют списки наиболее высокооплачиваемых. Так, врач скорой медицинской помощи может рассчитывать на 150 тысяч рублей в месяц, а стоматолог-хирург-имплантолог — на 200 тысяч. В городах не хватает врачей, медицинских сестер и санитаров, отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что россиянам нужно в среднем 173 тысячи рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Больше всего для счастья нужно жителям Москвы — 224 тысячи рублей. У мужчин денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. При этом молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей.

В прошлом году среднестатистическое счастье оценивалось в 155 тысяч рублей, в 2019 году — в 161 тысячу рублей.