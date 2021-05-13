Голливудские фильмы досрочно убрали из проката в российских кинотеатрах

Несколько крупных сетевых российских кинотеатров — «Синема парк», «Формула кино», «Каро», «Киномакс» — прекратили показ фильмов всемирно известных студий Universal и Warner Bros. из-за желания дистрибьютора забирать больше выручки, сообщает «Коммерсантъ».

Прокатчики фильмов в России пожелали постоянно взимать у кинотеатров половину сборов. Сейчас сети платят дистрибьюторам 50 процентов после двух недель показа, а с третьей недели размер уменьшается до 40-45 процентов.

По этой причине крупные сети уже убрали из расписания показы фильмов «Годзилла против Конга» и «Мортал Комбат». Под угрозой и прокат нового «Форсажа», показ которого захотят ограничить двумя неделями. Исчезнуть может и боевик «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли, вышедший 13 мая. Дистрибьютором всех этих фильмов является Universal Pictures International, который и выставил кинотеатрам новые условия.

В апреле сообщалось, что блокбастер «Годзилла против Конга» стал самым кассовым голливудским фильмом за время пандемии коронавируса, собрав в мировом прокате более 390,2 миллиона долларов.