«Годзилла против Конга» стал самым кассовым фильмом за пандемию

Блокбастер «Годзилла против Конга» стал самым кассовым голливудским фильмом за время пандемии коронавируса, собрав в мировом прокате более 390,2 миллиона долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лента побила рекорд, установленный научно-фантастическим боевиком «Довод» Кристофера Нолана, который собрал 365 миллионов долларов в мировом прокате.

Отмечается, что для многих кинотеатров Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, впервые открывшихся после начала пандемии, «Годзилла против Конга» стал первой показанной картиной. В США фильм собрал 80,5 миллиона долларов, в мировом прокате больше всего денег ему принес Китай — 177 миллионов долларов.

Картина Адама Вингарда посвящена противостоянию Годзиллы и Кинг-Конга, двух знаменитых монстров кинематографа. Первый фильм о Кинг-Конге появился в 1933-м в США, первая японская картина о Годзилле вышла в 1956 году.