На Украине завели дело на советника мэра за призыв «почистить» монастыри УПЦ МП

На Украине завели дело в отношении советника мэра Ивано-Франковска Назария Кишака за призыв «почистить» монастыри Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Уголовное производство открыто 27 апреля по статье «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти».

«Господин советник призывает к противоправным и насильственным действиям в отношении верующих и учреждений Украинской православной церкви. Считаем, что данные призывы прозвучали с целью отвлечь внимание от ситуации вокруг сверхвысоких затрат на заместителей и советников мэра города», — заявили в юридическом отделе УПЦ.

Кишака уже допросили. Ему грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В конце апреля Кишак опубликовал в соцсетях фотографию людей с оружием, сопроводив ее хештегом «смерть врагам». «Нужно почистить все московские монастыри, потому что будет удар в спину!» — заявил он.