Двое возлюбленных получили сроки за пытки приятеля плоскогубцами перед убийством

В Ростовской области суд приговорил сообщников Ульзану Киселеву и Леонида Лебедева к срокам в колонии за пытки и убийство россиянина. Об этом сообщает региональное издание DonDay.

Зимой прошлого года пьяные возлюбленные находились в гостях у своего приятеля. В разговоре он упомянул, что на его банковской карте лежат 160 тысяч рублей. После этого злоумышленники начали вымогать у него деньги с помощью пыток — избивали потерпевшего, а также наносили травмы плоскогубцами и гвоздями.

Перед смертью мужчина назвал убийцам код для доступа к карте. Однако деньги не удалось обналичить, поскольку их не оказалось на счету. Тогда они похитили из квартиры погибшего около девяти тысяч рублей.

Киселева получила 17 лет колонии общего режима, а ее сожитель Лебедев – 21 год.

В марте сообщалось, что жительница Калининграда Антонина Зимина, осужденная на 13 лет по статье о госизмене из-за погулявшего на ее свадьбе офицера ФСБ, пожаловалась на пытки в СИЗО.