Матвиенко назвала самый «вредительский» закон

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «вредительской» нынешнюю редакцию федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По ее словам, сенаторы уже подготовили предложения по его корректировке, которые не мешали бы ученым без штрафных санкций изменять условия контракта. Приводит слова спикера РИА Новости.

Во время слушаний «Научный кадровый потенциал страны» в Совфеде замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов рассказал о проблемах, которые возникают у ученых из-за закона о госзакупках. Так, например, идут штрафные санкции, «когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже». Чтобы подобного не происходило, Лутовинов предложил ввести норму, при которой по соглашению сторон ряд норм можно вывести из-под действия контракта.

«Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», — ответила Матвиенко.

Ранее в Общественной палате предложили реформировать систему госзакупок. Там считают, что в настоящее время система работает недостаточно эффективно и требует проведения реформы.