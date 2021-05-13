Четыре миллиона убитых норок начали сжигать в Дании

Дания начала эксгумацию четырех миллионов норок, убитых из-за опасности распространения мутации коронавируса. Об этом пишет издание The Local.

Трупы животных захоронили еще прошлой осенью, теперь их планируют кремировать. Эксгумация в городе Норре-Фельдинг позволит «оценить состояние норок» через шесть месяцев. После этого власти смогут перейти к полномасштабной эксгумации.

Все останки хотят выкопать и сжечь к середине июля. Власти предупредили местных жителей, что рядом с местами эксгумации может быть неприятный запах.

«Я сожалею, что это вызовет некоторый шум и запах, но, думаю, что местные предпочли бы столкнуться с таким краткосрочным неудобством (...), нежели с неопределенностью, которая оставалась бы долгие годы», — рассказал министр сельского хозяйства Расмуса Прена.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться