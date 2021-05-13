Задержан раскрывший банду хоккеистов-убийц российский оперативник

В Нижнем Тагиле задержали бывшего оперативника Руслана Белоконного, которого уволили со службы после раскрытия дела о банде хоккеистов-убийц. Об этом E1.RU рассказал его адвокат Алексей Усатов.

По его словам, экс-полицейского задержали вечером 12 мая сотрудники Следственного комитета России. Сейчас Белоконный находится в изоляторе временного содержания, задержан на двое суток. Адвокату неизвестно обвинение, вменяемое его подзащитному, только лишь то, что он в статусе подозреваемого.

Ранее никаких повесток от следователя Руслану не поступало, отметил защитник. По его словам, протокол в отношении Белоконного составлен следователем по особо важным делам.

Руслан Белоконный работал старшим оперуполномоченным в отделе полиции №17 Нижнего Тагила. Он раскрыл дело о похищении и убийстве 15-летнего подростка, совершенное в 2003 году. К преступлению оказалась причастна банда хоккеистов, которые были бойцами криминальной группировки «Фортуна». Они занимались разбоями, грабежами и вымогательствами. За похищенного подростка бандиты требовали выкуп и в итоге убили его.

Белоконный также сумел раскрыть еще ряд резонансных дел, в том числе похищение и убийство хоккеиста и тренера Александра Чумарина, но несмотря на хорошую работу, он вызывал недовольство у начальства. Во время поисков убийцы матери и дочери оперативник отказался выходить вместе с ППС на улицы, чтобы ловить людей без масок, отказывался разгонять митингующих, а также выступил в защиту арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. После таких демаршей полицейского уволили со службы и возбудили против него уголовное дело. Белоконного обвинили в том, что он сдал анализы вместо знакомого. Экс-оперативник отрицает вину, заявляя, что дело сфальсифицировано и именно он вскрыл подмену анализов.

По его словам, в прокуратуру с жалобой на полицейских обратилась его подруга, которая заявила, что ее заставляли оговорить Белоконного, якобы он ее избивал.