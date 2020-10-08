СКР завершил расследование дела основателя паблика «Омбудсмен полиции»

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом в четверг, 8 октября, «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении Следственного комитета России.
Его обвинили по статьям 163 («Вымогательство»), 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»), 128.1 («Клевета») и восьми эпизодам статьи 319 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса.
По версии следствия, в октябре 2017 Воронцов вымогал 300 000 рублей у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив сумму, обвиняемый выложил их в интернет.
То же самое омбудсмен полиции сделал в отношении другого сотрудника в сентября 2018 года и феврале 2020 года.
Кроме того, следователи считают, что в своем паблике Воронцов оскорблял действующих сотрудников МВД и публиковал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов Московской области.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.