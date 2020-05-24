Критиковавшего руководство МВД блогера заподозрили в распространении порнографии

На основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели новое уголовное дело — о распространении порнографии. Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина сообщает РИА Новости.

По словам Васенина, дело в отношении Воронцова по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ было возбуждено 22 мая. Основанием для дела стало заявление женщины, требовавшей наказать тех, кто распространял ее интимные фото.

Следствию удалось выяснить, что преступление было совершено в сентябре 2018 года: создатель и администратор групп в социальных сетях вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, после чего организовал в группах публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов для зарегистрированных участников.

11 мая сообщалось, что Воронцова госпитализировали из изолятора временного содержания (ИВС), после чего он был помещен в хирургическое отделение.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского. По версии следствия, он потребовал у сотрудника полиции деньги за нераспространение личных фотографий, которые в итоге все равно были опубликованы в паблике «Омбудсмен полиции».

Воронцов долгое время работал в полиции. Он дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения бывший полицейский создал проект «Омбудсмен полиции», куда стали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства. В апреле 2020 года в связи с публикацией фейка о коронавирусе на его канале СКР возбудил уголовное дело, а у Воронцова и его родных прошли обыски.

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