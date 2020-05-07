Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Следствие предъявило создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка Владимир Васенин, передает «Интерфакс».

Как полагает следствие, подозреваемый потребовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий. Однако в итоге они были опубликованы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Следствие планирует добиваться заключения подозреваемого под стражу.

Воронцова задержали утром 7 мая в его московской квартире. Предполагается, что он распространил интимное фото кадровика после неудачного трудоустройства в полицию Московского метрополитена. За удаление изображения он потребовал 300 тысяч рублей.

В апреле Владимир Воронцов стал фигурантом уголовного дела о фейке про коронавирус.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!