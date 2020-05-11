Создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали из изолятора

Cоздателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова госпитализировали из изолятора временного содержания, он находится в хирургическом отделении. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.

По его словам, Воронцову вызвали скорую помощь в ночь на 11 мая. Его поместили в городскую клиническую больницу №20.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского. По версии следствия, он потребовал у сотрудника полиции деньги за нераспространение личных фотографий, которые в итоге все равно были опубликованы в его паблике «Омбудсмен полиции».

7 мая домой к Воронцову пришли сотрудники правоохранительных органов, выпилили дверь болгаркой и стали проводить обыск.

Воронцов сам долгое время работал в полиции. Он дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения Воронцов создал проект «Омбудсмен полиции», куда стали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства. В апреле 2020 года в связи с публикацией фейка о коронавирусе на его канале СКР возбудил уголовное дело, а у Воронцова и его родных прошли обыски.

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