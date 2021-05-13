Мужчина 43 года отсидел в тюрьме по ошибочному обвинению

Житель американского города Канзас-Сити, штат Миссури, Кевин Стрикленд (Kevin Strickland) 43 года отсидел в тюрьме по ошибочному обвинению. Об этом сообщает издание New York Post.

В апреле 1978 года в городе произошло тройное убийство. 18-летний на тот момент Стрикленд стал одним из подозреваемых, во многом из-за темного цвета кожи. На первом судебном процессе его оправдали, но два месяца спустя на новом процессе присяжные признали его виновным. Стрикленда приговорили к пожизненному тюремному заключению без права условно-досрочного освобождения в течение 50 лет.

Офис прокурора округа Джексон начал пересматривать обвинения в ноябре прошлого года после того, как в газете появилась публикация, что двое мужчин признали вину в убийствах 1978 года и заявили, что Стрикленда не было с ними в этот момент.

В понедельник, 10 мая, в ходе пересмотра дела прокуроры потребовали, чтобы Стрикленд был незамедлительно освобожден из-за недоказанности вины. Линия обвинения полностью основывалась на показаниях свидетельницы Синтии Дуглас (Сynthia Douglas), но в 2009 году она связалась с представителями благотворительной организации, которая борется с ошибочными приговорами, и заявила, что хочет помочь Стрикленду. Однако в 2015 году женщина скончалась, не успев дать показания.

Также стало известно, что во время суда по делу Стрикленда прокурор заявил, что у обвиняемого было ружье, но отпечатков пальцев для сравнения найдено не было. Новая судебная экспертиза показала, что ни один отпечаток пальца на ружье не принадлежит Стрикленду.

Прокуроры заявили, что другие обвиняемые по делу признали вину и настаивали на том, что Стрикленд не участвовал в убийствах 1978 года. Третий подозреваемый в убийствах, которому не было предъявлено обвинение, также утверждает, что Стрикленда там не было.

«Все, кто участвовал в пересмотре доказательств за последние месяцы, соглашаются с тем, что Стрикленд должен быть реабилитирован», — сказала окружной прокурор. Если в конечном счете Стрикленда реабилитируют, он станет человеком, который дольше всего провел в тюрьме по ошибочному обвинению в истории штата.

Ранее сообщалось, что житель американского города Дарема, штат Северная Каролина, 44 года отсидел в тюрьме за чужое преступление и получил крупную денежную сумму в качестве компенсации. Его адвокат заявил, что полученная его подзащитным компенсация недостаточна.