Сбросившая 20 килограммов актриса показала тело после очередного похудения

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 20 килограммов лишнего веса в течение последнего года, показала свою фигуру в откровенном наряде после очередного похудения. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-сторис.

По последним данным Daiy Mail, 42-летней Уилсон удалось сбросить еще десять килограммов. Таким образом, в общей сложности актриса избавилась более чем от 30 килограммов в рамках объявленного ею самой «года здоровья».

На размещенных видео и фото актриса позирует в бассейне, демонстрируя постройневшее тело в закрытом купальнике черного цвета. «Так я отмечаю половину пройденного пути спортивного марафона! Впереди еще 2,5 месяца!» — подписала она кадр.

В феврале стало известно, что «секретным оружием» в похудении Ребел Уилсон стала система очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считает, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма.

Ребел Уилсон провела несколько недель на оздоровительном курорте Vivamayr, который расположен у подножия Альп: его детокс-программы часто проходят супермодели Карли Клосс, Кейт Мосс и актриса Элизабет Херли.