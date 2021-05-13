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МИД дал россиянам совет для путешествий

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова дала совет гражданам, выезжающим за границу. По ее мнению, россиянам стоит взвешивать все риски путешествий, пишет РИА Новости.

«Помимо того, о чем известно на данный момент [по поводу коронавирусных ограничений], нужно понимать, что ситуация может измениться», — сказала дипломат.

Она напомнила, что некоторые страны, в том числе европейские, могут резко изменить свои решения по поводу эпидемиологических мер. Для того чтобы не оказаться в трудной ситуации, продумывать поездку стоит заранее.

Ранее онлайн-сервис OneTwoTrip писал, что самыми бюджетными направлениями для отдыха внутри страны российские туристы назвали небольшие поселки и города на Черноморском побережье и вблизи Азовского моря. При этом 21 процент респондентов считает, что недорого отдохнуть получится только дома или на даче.

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