МИД дал россиянам совет для путешествий

Представитель МИД России Мария Захарова дала совет гражданам, выезжающим за границу. По ее мнению, россиянам стоит взвешивать все риски путешествий, пишет РИА Новости.

«Помимо того, о чем известно на данный момент [по поводу коронавирусных ограничений], нужно понимать, что ситуация может измениться», — сказала дипломат.

Она напомнила, что некоторые страны, в том числе европейские, могут резко изменить свои решения по поводу эпидемиологических мер. Для того чтобы не оказаться в трудной ситуации, продумывать поездку стоит заранее.

Ранее онлайн-сервис OneTwoTrip писал, что самыми бюджетными направлениями для отдыха внутри страны российские туристы назвали небольшие поселки и города на Черноморском побережье и вблизи Азовского моря. При этом 21 процент респондентов считает, что недорого отдохнуть получится только дома или на даче.