В Сочи захотели ограничить въезд иногородних машин

В Сочи могут ограничить въезд иногородним автомобилям. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства новостей (ФАН).

Уточняется, что власти города захотели ввести ограничения из-за большого наплыва туристов. Инфраструктура курорта не справляется с потоком гостей и автомобилей, так как многие путешественники приезжают отдохнуть на личном транспорте.

Таким образом задумывается снизить загруженность городских дорог в Сочи. Новые правила проработают в рамках действующего законодательства, а в «Росавтодор» отправят запрос с просьбой пояснить возможность запретить въезд машинам из других регионов. Если ограничения вступят в силу, то они будут действовать с 1 июня по 1 сентября.

Как отмечает источник, в 2021 году за время майских праздников город-курорт посетило 250 тысяч человек, а два года назад эта цифра достигала только 140 тысяч.

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи перевез больше всех туристов в Европе в этом году. Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов, сочинская воздушная гавань приняла больше пассажиров, чем лондонский Хитроу.