Интерпол займется розыском сына основателя «Вымпелкома» за убийство авторитета

Интерпол займется розыском россиянина Сергея Зимина по прозвищу Зема, являющегося лидером коптевской преступной группировки и сыном основателя компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте криминального авторитета, на основании чего он был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Зема организовал убийство криминального авторитета Вячеслава Степанова. Вечером 12 января 1998 года киллеры Анатолий Гришков и Александр Виноградов подкараулили жертву возле бара на Новопетровской улице. Когда Степанов со своим водителем вышли из заведения, их расстреляли из автоматов. Авторитет был убит на месте, его спутник сумел сбежать от убийц. Под автоматную очередь попал проезжавший трамвай, в котором четыре пассажирки получили ранения, одна скончалась в больнице.

В 2007 году уголовное преследование в отношении Земы прекращалось в связи с отсутствием состава преступления в его действиях. Но его продолжали разыскивать, уже как пропавшего без вести. Предполагалось, что он скрывается в Европе. В настоящее время его местонахождение неизвестно.