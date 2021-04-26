Российские полицейские раскрыли убийство вора в законе Тенгиза Пицундского

Российские полицейские раскрыли убийство вора в законе Тенгиза Гавашелишвили, известного в криминальном мире как Тенгиз Пицундский. Авторитета убили 20 лет назад рядом с гостиницей «Жемчужина» в Сочи. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что убийца три раза выстрелил в Пицундского на пляже и скрылся. Гавашелишвили скончался от полученных ранений. По данным телеканала, стрелявшим оказался один из бывших лидеров криминального мира Сочи Сергей Чхетиани (Чхет).

Как отмечает Telegram-канал «112», причиной стали общие интересы относительно земельного участка на территории курорта. Уточняется, что Тенгиз согласился передать его властям, надеясь получить выгодные связи. Однако Чхетиани не одобрил такое решение, после чего разгорелась вражда между авторитетами. Поводом могла также стать месть Чхетиани за оскорбление его семьи соратником.

Ранее у следствия была версия, что Тенгиза убили из-за конфликта с карточными игроками. Однако спустя несколько лет удалось установить новые факты.

В 2003 году Чхета застрелили возле собственного дома.