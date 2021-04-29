Криминальный авторитет убил владельца фиктивных алкогольных фирм и сел на 16 лет

Суд в Оренбурге вынес приговор криминальному авторитету Александру Генералову за убийство совладельца фиктивных алкогольных фирм. Он получил 16 лет колонии строгого режима. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый попросил потерпевшего стать учредителем нескольких компаний по продаже алкогольных напитков. Фактически эти организации были приобретены Генераловым. Однако через некоторое время его коллега решил отойти от дел, после чего между ними разгорелась вражда.

В результате злоумышленник решил отомстить жертве и привлек нескольких человек для убийства. Затем он долгое время скрывался от правоохранителей, но в 2019 году на него удалось выйти.

Другой фигурант уголовного дела получил 12 лет заключения.