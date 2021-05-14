К Земле приблизится астероид крупнее пирамиды Хеопса

Крупный астероид 2015 KJ19, размеры которого, возможно, превышают высоту пирамиды Хеопса, приблизится к Земле 14 мая. Об этом сообщает издание Express.

По его данным, диаметр астероида составляет от 88 до 200 метров. На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13:04 по московскому времени. Однако он не представляет опасности, поскольку ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны.

В конце апреля сообщалось, что специалисты НАСА будут готовиться к столкновению условного астероида с Землей. Масштабные исследования проведут ученые Лаборатории реактивного движения (JPL), входящей в состав НАСА. Учения позволят специалистам национального управления и соответствующих организаций в других странах выработать план, который поможет избежать столкновений с небесными телами или минимизировать ущерб от подобных инцидентов.