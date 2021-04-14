Вспышка метеорита над городом в США попала на видео

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Жители американского города Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, засняли на видео, как на близком расстоянии над городом пролетел метеорит. Момент вспышки небесного тела выложил в Twitter репортер CBS Джей О’Брайн.

По оценке ученых, размер метеорита не превышает размер обычного автомобиля и никакой угрозы для Земли не несет. Очевидцы также сообщали, что при падении метеорита отчетливо слышали звук взрыва.

Местные СМИ, в частности портал Live Science, предполагали, что метеорит похож на астероид GW4, который должен был пролететь рядом с Землей 12 апреля, однако астроном Джонатан Макдауэл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики опроверг эту информацию.