Попытка парня спасти девушку от неловкости в спортзале выставила его извращенцем

Попытка мужчины помочь женщине избежать неловкой ситуации на тренировке в спортзале выставила его извращенцем. Соответствующая история появилась на The Mirror.

Согласно материалу, во время групповых занятий по кроссфиту неизвестный парень увидел, что у впереди стоящей женщины во время наклона вперед сильно просвечивают легинсы. «Я стоял за девушкой по имени Пэм (Pam). В один момент я заметил, что ее легинсы были прозрачными на 95 процентов. Когда я подошел к Пэм после занятий, чтобы вежливо сообщить ей об этом, она на меня обиделась. Я понимаю, что это неловко, но ей бы следовало об этом знать», — поделился герой материала.

После случившегося тренер группы пригласил его в свой кабинет и попросил больше не приходить на занятия. По его словам, женщина назвала мужчину извращенцем и пожаловалась, что он «пялился» на нее сзади.

Герой материала сказал, что он является геем и что заявления Пэм в его адрес неуместны. «Я просто хотел спасти ее от неловкой ситуации. Лично я предпочел бы быть в курсе, что весь спортзал видит мой зад», — заключил он.

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