Китайский J-10 лишился российских двигателей

Многоцелевые истребители четвертого поколения J-10C, оснащенные местными двигателями WS-10B Taihang вместо российских серии АЛ-31Ф, начали поступать на вооружение Воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, сообщает издание Defense News, комментируя появившиеся в сети снимки самолета с новым силовым агрегатом.

«Подтверждение наличия J-10 с двигателем собственного производства представляет собой ключевую веху для авиационной промышленности Китая и свидетельствует о том, что страна теперь удовлетворена производительностью и надежностью WS-10», — говорится в публикации.

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В июне 2020 года издание The Drive, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники, заявило, что Китай научился создавать собственные двигатели для истребителей пятого поколения J-20, которые, по сравнению с его предыдущими разработками, обладают улучшенными стелс-характеристиками, большей мощностью и управляемым вектором тяги.

В ноябре 2018 года пользователь East Pendulum разместил в Twitter ролик, в котором показано выполнение истребителем J-10B (с установленным на нем российским двигателем) в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 фигур высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист».