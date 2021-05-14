В российской колонии поставили лондонские телефонные будки

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) установило в новосибирской исправительной колонии №8 телефонные будки в лондонском стиле. Об этом сообщает новостной портал «Тайга.инфо».

Как отмечают в федеральной службе, дизайнерские нововведения в российской колонии призваны восстановить «социально-полезные связи». Заключенные также обустроили помещение, нарисовав на стенах главные достопримечательности британской столицы.

«Для максимальной передачи атмосферы Лондона участниками художественного кружка в данном помещении выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известного как «Биг-Бен», — отметили в ГУФСИН по Новосибирской области.

Сообщается, что внутри будок установили видеотаксофоны и телефоны.

Ранее об обновлении интерьера сообщили в колонии №6 в Астрахани. Стены казармы выкрасили в светло-розовый цвет, поставили двухъярусные кровати и стулья, а в соседних помещениях оборудовали душевые, туалеты и кухню с холодильниками, микроволновками и чайниками. Местные журналисты сравнили такой стиль с детским лагерем

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