Обвиненный в госизмене офицер ФСБ вышел из колонии по УДО

Бывшего сотрудника центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрия Докучаева, которого в 2019 году признали виновным в госизмене и приговорили к шести годам колонии строгого режима, освободили условно-досрочно. Об этом сообщаетТАСС.

Уточняется, что решение пока не вступило в силу, однако ходатайство уже удовлетворено.

В апреле 2019 года Московский окружной военный суд признал бывшего сотрудника силового ведомства виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Как отмечалось, офицера спецслужбы также лишили звания майора. Дело рассматривалось под грифом «совершенно секретно».

26 февраля МОВС приговорил к 22 и 14 годам колонии соответственно полковника ФСБ Сергея Михайлова и бывшего начальника отдела «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Их также признали виновными в госизмене.