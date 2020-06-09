Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО

Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом во вторник, 9 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Новое ходатайство бывшего депутата с отказом от УДО будет рассмотрено 10 июня. Глущенко будет участвовать в заседании по видео-конференц-связи.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что Михаил Глущенко направил в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Обвинение в организации покушения на жизнь государственного деятеля было предъявлено Михаилу Глущенко в ноябре 2013 года.

Политик Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы и сопредседатель партии «Демократическая Россия», была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Приговоры по делу о ее убийстве были вынесены восьмерым участникам преступления. Трое из них, включая организатора и непосредственного исполнителя, приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 23,5 года.

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