Осужденный за организацию убийства Старовойтовой Миша Хохол захотел на свободу

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству ходатайство бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении. Об этом в среду, 20 мая, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Обвинение в организации покушения на жизнь государственного деятеля было предъявлено Михаилу Глущенко, известному также как Миша Хохол, в ноябре 2013 года. Глущенко заключил с прокуратурой Санкт-Петербурга досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания против авторитетного бизнесмена Владимира Барсукова.

В 2015 году Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По решению суда, срок отбытия наказания исчисляется со дня ареста Глущенко, 16 июня 2009 года.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о его освобождении, состоится 25 мая.

Политик Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы и сопредседатель партии «Демократическая Россия», была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Приговоры по делу о ее убийстве были вынесены восьмерым участникам преступления. Трое из них, включая организатора и непосредственного исполнителя, приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 23,5 лет.

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