Дуа Липа появилась на публике в мини-платье с чулками и была обругана в сети

Популярная британская певица и модель Дуа Липа появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 25-летняя исполнительница показала образ, в котором она посетила вечеринку после музыкальной премии BRIT Awards. На ней — белое корсетное мини-платье без рукавов бренда Vivienne Westwood, черные чулки, а также туфли на высоких каблуках. Наряд Липы дополнили аксессуары: жемчужное колье, серьги, браслеты. Публикация набрала больше 3,4 миллиона лайков.

Читатели издания сочли наряд певицы чересчур вульгарным и обругали его в комментариях под фотографиями. «Я считаю, что половина платья отсутствует», «Образ девушки легкого поведения», «Она получает деньги за то, что носит чулки. Прямо как стриптизерша», «Выглядит дешево», «Как пошло!» — негодовали они.

В марте Дуа Липа выступила на музыкальной премии «Грэмми» полуобнаженной и подверглась критике в сети. Певица вышла в свет в полупрозрачном серебристом платье бренда Versace с декольте, высоким разрезом на бедре и в босоножках на каблуках со стразами. Пользователи сети прозвали певицу стриптизершей из-за чересчур откровенного наряда.