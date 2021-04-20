Дуа Липа снялась в откровенном боди и взволновала поклонников

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фотографиями в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя исполнительница снялась в кружевном бюстгальтере и коротком черном боди с геометрическим принтом, которое украшено глубоким декольте. Знаменитость также надела высокие кожаные сапоги и бомбер. Ее образ дополнили колготки черного цвета и несколько колец с декором в виде цветков.

«Встречаемся сегодня на радио "Би-би-си"», — подписала пост Липа. Публикация звезды, которая набрала 2,7 миллиона лайков, восхитила ее подписчиков. «Прекрасная», «Горячая девушка», «Я тебя обожаю», «Какая красотка», «Как ты могла родиться такой красивой?», «Моя звезда», «Самая сексуальная девушка», — комментировали поклонники.

Ранее в марте Дуа Липа выступила на музыкальной премии «Грэмми» полуобнаженной и подверглась критике в сети. Певица вышла в свет в полупрозрачном серебристом платье бренда Versace с декольте, высоким разрезом на бедре и в босоножках на каблуках со стразами. Пользователи сети прозвали певицу стриптизершей из-за чересчур откровенного наряда.