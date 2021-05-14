Толстовка с Моргенштерном за десятки тысяч рублей вызвала ажиотаж среди россиян

Дорогостоящие худи с изображением российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, вызвали ажиотаж среди россиян. Соответствующие объявления появились на платформе «Авито».

Речь идет о новом мерче из коллаборации рэпера с Альфа-Банком — красной лимитированной толстовке со стилизованным изображением исполнителя.

Поклонники Моргенштерна принялись скупать описанную вещь сразу после релиза и перепродавать ее в интернет-сервисе: на сайте размещено уже несколько десятков подобных объявлений. Цены на худи варьируются от шести до 66 тысяч рублей, при этом некоторые перекупщики не указывают в публикациях конкретной стоимости.

Ранее в мае сообщалось, что Моргенштерн и Альфа-Банк перевели деньги от продажи мерча пострадавшим при стрельбе в школе Казани. Рэпер должен был лично продавать мерч в Alfa Store в офисе банка в Москве своим фанатам, но из-за ЧП была отменена вся развлекательная часть и усилены меры безопасности. Все вырученные от продажи мерча деньги по инициативе знаменитости направлены в помощь семьям пострадавших, уточнили в банке.