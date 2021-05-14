В деле о письмах с ядом от пенсионеров МВД дипломатам появились новые детали

В деле двоих бывших сотрудников МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, которые в 2018 году пытались разослать письма с отравляющим веществом 13 иностранным посольствам, появились новые детали. Об этом сообщает «МК».

По версии следствия, они рассылали письма с ядом от имени депутата Госдумы Сергея Железняка, используя для этого фальшивые бланки парламентария. Их жертвами могли стать до 200 членов Европарламента.

Недавно стало известно о еще одном письме от имени Железняка — оно было адресовано посольству Южной Кореи в Москве. Как утверждает свидетель, письмо забрали помощники депутата и доставили в полицию. Этот документ стал 138-м после уже выявленных поддельных посланий.

По словам помощницы Сергея Железняка, бланки не соответствовали нужным требованиям, поэтому сразу легко догадаться о мошенничестве.

В феврале 2018 года ряд посольств зарубежных стран, в том числе Венгрии, Румынии, Болгарии, Нидерландов, Польши, США, Италии, Канады, Чехии, Франции, Саудовской Аравии, сообщили о получении по почте странных конвертов, внутри которых был найден порошок белого цвета.

В настоящий момент Котоманов и Красильников находятся в московском СИЗО «Лефортово».