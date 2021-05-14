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Бывший любовник Джорджа Майкла отсудил часть наследства певца

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Джордж Майкл и Кенни Госс
Джордж Майкл и Кенни Госс
Фото: Globallookpress.com

Бывший любовник Джорджа Майкла Кенни Госс отсудил часть наследства певца. Об этом сообщает Daily Mail.

62-летний арт-дилер потребовал 15 тысяч фунтов стерлингов в месяц и заявил, что при жизни артист финансово поддерживал его даже после расставания. При этом в ходе долгих разбирательств семья, которой Майкл завещал все свое состояние, настаивала на том, что экс-возлюбленный не получит никаких денег. В конечном счете стороны смогли прийти к соглашению.

В прошлом году еще один любовник Майкла ворвался в дом артиста за несколько дней до четвертой годовщины его смерти. Согласно показаниям свидетелей, Фади Фаваз перелез через забор, после чего разбил одно из окон и через него проник внутрь поместья скончавшегося возлюбленного. Прибывшие вскоре правоохранители пытались успокоить его, но тот сопротивлялся и кричал, что это его дом.

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. Причиной смерти назвали кардиомиопатию и воспаление миокарда, а также жировую инфильтрацию печени.

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