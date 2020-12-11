Экс-солистку Spice Girls хотели убить на сцене за дружбу с Джорджем Майклом

Экс-солистку группы Spice Girls Джери Халлиуэлл хотели убить на сцене за дружбу с артистом Джорджем Майклом. Об этом сообщает издание The Sun.

В 1999 году певица начала сольную карьеру и должна была выступить на премии Brit Awards. Полиция предупредила ее, что концерт необходимо отменить, так как преступник-гомофоб Дэвид Коупленд планирует покушение на исполнительницу. Несмотря на это Халлиуэлл не отказалась от выступления.

«Еще до моего первого выступления в качестве сольного исполнителя он [Коупленд] пригрозил мне смертью. Он угрожал застрелить меня и ненавидел за то, что я тусовалась с геями и дружила с Джорджем Майклом», — рассказала бывшая участница Spice Girls.

В июне нынешнего года Дэвид Коупленд был приговорен к шести пожизненным заключениям. В течение 13 дней в апреле 1999 года он устраивал взрывы в Великобритании. Последний из них произошел в лондонском гей-клубе Admiral Duncan. В результате погибла 27-летняя беременная Андреа Дайкс и ее друзья Джон Лайт и Ник Мур.

Певец Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. Он был близким другом Джери Халлиуэлл, которая назвала своего сына Монтагю Джорджа Гектора Хорнера в его честь.