Тур воссоединившихся Spice Girls оказался под угрозой из-за лесбийского скандала

Мировое турне воссоединившихся Spice Girls оказалось под угрозой срыва из-за скандала, разгоревшегося внутри британской группы. Об этом сообщает Daily Mail.

Планировалось, что 15 июня артистки завершат серию концертов в Великобритании и поедут с выступлениями в США и Австралию. Однако, по словам источника издания, последняя неделя оказалась «очень драматичной» для коллектива, в связи с чем гастроли могут не состояться.

В настоящее время участницы Джери Холлиуэлл и Мелани Браун (Mel B) даже не могут находиться в одной комнате. Конфликт между ними произошел после того, как в одном из своих интервью Mel B призналась, что однажды у нее был секс с партнершей по группе. Позднее Холлиуэлл выступила с заявлением, что между ними не было ничего серьезного. «Это была всего лишь одна вещь, которая произошла однажды ночью», — отметила она, в то время как источники Daily Mail утверждают, что исполнительницы встречались в течение года. Отмечается, что Браун оскорбила реакция коллеги, которая пытается выставить ее лгуньей, а также «стереть их совместную историю».

В ответ на новости об отмене турне представитель Spice Girls сказал, что эта информация является неточной. Он не стал комментировать слухи о напряженных отношениях внутри группы.

Летом 2018 года стало известно, что Mel B решила отправиться в реабилитационный центр, чтобы пройти лечение от алкоголизма и секс-зависимости. Певица также призналась, что борется с посттравматическим стрессовым расстройством.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!