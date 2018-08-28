Певица из Spice Girls начала лечиться от секс-зависимости

Британская певица Мелани Браун, известная как Mel B из группы Spice Girls, решила отправиться в реабилитационный центр. Об этом она рассказала The Sun.

«Я приняла решение поучаствовать в терапевтической программе следующие несколько недель», — заявила она.

По ее словам, прошедшие шесть месяцев были для нее очень тяжелыми. 43-летняя артистка собирается лечиться от алкоголизма и секс-зависимости. Она уточнила, что проблема «не в сексе и спиртном, а гораздо глубже». Певица добавила, что борется с посттравматическим стрессовым расстройством.

Браун заявила, что алкоголем пыталась «приглушить боль». Близкий друг исполнительницы также заявил, что после развода с мужем в 2017 году она стала «помешана на сексе» и могла вступить в половую связь с тремя разными партнерами за один день.

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